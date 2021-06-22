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Общество

Сергей Нарышкин высоко оценил опыт псковского отделения РИО по работе со СМИ

23.06.2021 08:37|ПсковКомментариев: 0

Опыт отделения Российского исторического общества в Псковской области по работе со СМИ получил высокую оценку. Об этом сообщается в группе областного госархива в социальной сети «ВКонтакте».

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на встрече с руководителями региональных отделений говорил об инициативности исторического сообщества на местах.

«С самого начала работы Российского исторического общества наши представительства создавались исключительно по инициативе местных историков. Мы никогда не принимали такие решения, что называется, "сверху". Там, где историки имеют вкус к общественной работе, сознают важность просветительской деятельности, стремятся к поддержанию каналов взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации, общественностью, работа отделений идет эффективно. Назову для примера Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Севастополь, Удмуртию, Татарстан, Тверскую, Кемеровскую области, Приморье и многие другие регионы. Особо отмечу значение грамотной работы с прессой. В этом смысле показателен опыт Псковской области и Кабардино-Балкарии», - сказал он.

На встрече присутствовал руководитель отделения РИО в Пскове, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Он сообщил о проводимой работе, о сотрудничестве с журналистами и активном освещении проектов в средствах массовой информации. По его словам, в регионе проявляет живой интерес к истории большое количество специалистов, в их числе сотрудники музеев, архивов, педагоги и студенты, краеведы и общественные деятели.

«Вот почему так важно инициировать и поддерживать проекты по изучению истории края с тем, чтобы школьники и студенты больше знали о тех местах, в которых они родились и проживают, чтобы они с искренней теплотой и любовью относились к этим местам», - сказал Валерий Кузьмин по итогам встречи.

Теги: #Псковская область #Российское историческое общество
Источник: Псковская Лента Новостей
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