Общество

Останки найденных в Невельском районе пяти красноармейцев захоронят в Пермском крае

Останки найденных в Невельском районе пяти красноармейцев захоронят в Пермском крае. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Гвоздика» (Невель) в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «Гвоздика» (Невель) в социальной сети «ВКонтакте»

Процедура передачи останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Невельском музее истории района.

«Пять воинов, чьи имена удалось установить по вкладышам медальонов, по личным вещам, призывались в Молотовской области (ныне – Пермский край) и входили в состав 112-й стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса 22-й армии. Вот их имена: младший командир Теплоухов Павел Александрович, красноармеец Тютиков Фрол Иванович, Плешивых Никифор Давыдович, красноармеец Гладких Федор Кузьмич, красноармеец Галузин Григорий Иванович. Все они погибли в июле 1941 года во время прорыва частей корпуса из окружения в "районе совхоза Репище". Деревни Смольники, Репище, Смоляково, Пыги, Бегуново - вот тот участок, где полки 112-й стрелковой дивизии, измотанные почти месячными тяжелыми боями, прорывами из окружений, очередной раз вступили в схватку. Задачей корпуса было прорвать линию окружения, перейти Ленинградское шоссе и выйти в район Новосокольников для объединения с основной частью войск 22-й армии. Выполнить эту задачу, к сожалению, смогло лишь небольшое количество бойцов. Большинство этих бойцов, погибших в начальный период войны, до сих пор числится без вести пропавшими», - говорится в сообщении.

Передающей стороной выступили представители поисковых отрядов Невеля «Патриот 60» и «Гвоздика», принимающей стороной – представитель поискового отряда «Звезда» (город Чайковский, Пермский край).