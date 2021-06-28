Общество

Итоги съезда партии «Справедливая Россия – За Правду» подведут на пресс-конференции в Пскове

Всероссийская пресс-конференция партии «Справедливая Россия – За Правду», посвященная прошедшему в Москве съезду партии, состоится в Пскове 29 июня в 12.00. Мероприятие будет проводиться региональными отделениями партии по всей стране.

В ходе него будет озвучены основные тезисы предвыборной компании, представление кандидатов от региона и главные цели и задачи партии.

Пресс-конференция состоится в офисе псковского регионального отделения партии по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 6А. Мероприятие проходит при информационной поддержке медиахолдинга «Гражданская пресса».