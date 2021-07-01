Общество

Жители Пскова откликнулись на годовой отчет главы города

Псковичи откликнулись на годовой отчет главы города Елены Полонской и поблагодарили главу города за масштабную работу по благоустройству города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Город поменялся, он становится лучше, краше. Большая заслуга главы города в том, что она все успевает, несмотря на то, что является многодетной матерью. Я рада, что у нас во главе стоит женщина, потому что, в отличии от мужчины, у нее иной взгляд на многие городские вопросы. Она хозяйка не только в доме, но и в городе», - поделилась своим мнением о работе главы муниципалитета председатель МКД по адресу Рижский проспект, 41 Алевтина Малинина.

Также она рассказала, что при поддержке Елены Полонской ее дом был включен в программу «Формирование комфортной городской среды». Теперь жители МКД стоят в очереди по благоустройству, и надеются скорее облагородить территорию своего двора.

«Жизнь города - это не только работа главы муниципалитета, но в том числе и наша совместная деятельность. Как мы будем поддерживать друг друга, такие и будут результаты. На сегодняшний день я вижу, что город преображается, поэтому могу смело сказать, что Елена Полонская находится на своем месте. Кроме того, она всегда находит время на нас, простых псковичей, всегда откликается на просьбы и решает проблемы», - поделился своим мнением пскович Виктор Андреев.