Общество

В Псковской области 37,5% супружеских пар имеют детей

В Псковской области 37,5% супружеских пар имеют детей. Об этом сообщил «Псковстат».

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник как уже состоявшихся семей, так и молодых пар, которые только собираются создать ячейку общества и подать документы в ЗАГС. Специально к празднику «Псковстат» поделился интересными цифрами статистики и рассказать о брачных союзах населения Псковской области и рождаемости.

В Псковской области в 2020 году было зарегистрировано 3185 браков (в 2019 году — 3584). Из них 2549 браков зарегистрировано в городской местности, 636 браков — в сельской. Лидерами по числу заключенных браков стали Псков и Великие Луки, здесь на каждую 1000 жителей пришлось по 6 и 5,6 браков соответственно, при среднем показателе по области в 5,1.

Для заключения брака молодожены чаще всего выбирали июль, август, сентябрь и октябрь. Но лидером по числу бракосочетаний стал август – в этом месяце свою свадьбу сыграли 535 пар.

Среди мужчин, вступивших в брак в 2020 году, почти половина — 45,4% — находилась в возрасте 25-34 лет, 24,1% — 35-49 лет, 20% — 18-24 лет, 5,8% — 50-59 лет, 4,5% — 60 лет и старше. Среди женщин 38,3% вступили в брак в возрасте 25-34 лет, 31,4% — 18-24 лет, 21,9% — 35-49 лет, 5,1% — 50-59 лет, 2,6% — в возрасте 60 лет и старше. Почти половина вступивших в брак женщин — 46,7% — находилась в возрасте 20-29 лет.

Впервые в брачный союз вступило 2034 мужчины и 1867 женщин.

В Псковской области в 2020 году родилось 4960 детей: 2593 мальчика и 2367 девочек. Число рожденных малышей у пар, состоящих в зарегистрированном браке, составило 3770 (или 76%).

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, всего в Псковской области проживало более 191,6 тыс. семейных ячеек. Из них 17,2% имели одного ребенка, двух детей воспитывали 7,4%, а 1,2% являлись многодетными (с тремя и более детьми). Если говорить в целом, то в регионе 37,5% супружеских пар имели детей.

Женатые или неженатые пары, родители-одиночки, несколько поколений родственников под одной крышей — устройство современных семей очень разнообразно. Сделать их детальный анализ позволяют данные, полученные в ходе переписи населения.

Статистики учитывают семейные отношения по самоопределению, а не только официальные браки. По данным переписи 2010 года, в Псковской области в браке состояли 157,2 тыс. мужчин и 156,9 тыс. женщин.

Из общего числа указавших состояние в браке в незарегистрированном союзе состояли 50,1 тыс. человек, или 16%. А развелись или разошлись с супругами — 48 тыс. и 7 тыс. человек соответственно. Никогда не были женаты 63,4 тыс. мужчин и 43,6 тыс. женщин.