Общество

В Минском районе захоронили останки найденного под Себежем красноармейца

Останки красноармейца Ивана Байдака, пропавшего без вести в 1941 году, торжественно захоронили на кладбище в деревне Сторочицы Минского района 10 июля. Останки бойца нашли 16 апреля благодаря поисковым отрядам «Высота 102» и «Забытый батальон», которые проводили совместную поисковую разведку недалеко от города Себежа Псковской области, где 9-10 июля 1941 года войска сдерживали натиск гитлеровской армии. Об этом сообщает «Минская правда».

Фото здесь и далее: Валерия Грамович / «Минская правда»

Красноармейца Ивана Байдака призвали на фронт в 1939 году. Он погиб в боях за Родину в Псковской области в 1941 году. Его семья об этом не знала, посылала запросы в различные ведомства в СССР. Родители так и не выяснили, что произошло с их сыном. Только родная сестра Анна Байдак спустя 80 лет смогла проститься с братом.

17 апреля волонтеры-поисковики Ольга Шабельник и Александр Снитко связались с сестрой красноармейца и сообщили, что останки ее брата найдены. Личность солдата смогли установить благодаря медальону, который нашли при нем — Иван Байдак, уроженец деревни Строчица Минского района.

22 июня в Себежском районе провели официальную церемонию передачи останков красноармейца Ивана Байдака из России в Беларусь. После чего поместили в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению отечества нашего послуживших.

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10 июля в этом же Храме прошла церемония отпевания бойца, а после уже его останки отвезли хоронить на кладбище в деревню Строчицы, где покоятся его родители.

«Когда мне позвонили и сообщили, что останки брата найдены, я растерялась. Затем до меня информация начала доходить постепенно. Мне очень жаль, что мама не дождалась моего брата хотя бы в таком виде. Она бы знала, где его могила, — рассказала порталу Анна Байдак. — Нам в 1946 году сказали, что он пропал без вести, но теперь я знаю, где он был все эти 80 лет. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто принял участие в его захоронении».

На торжественном захоронении присутствовали односельчане, близкие родственники, председатель Минской районной организации ветеранов Анатолий Моисеев, военный комиссар Минского района Дмитрий Годун, предствители воруженных сил России и члены государственной детско-юношеской организации Юнармии. Также туда прибыл близкий друг семьи Байдаков.