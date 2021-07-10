Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
в отпуск при параде
Планово и без рисков
Плати за электричество онлайн И получай подарки
«Зенча» идем на завод
третья смена в «Солнечном»
Модно и практично
дело превыше всего
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 10.07.2021 11:2710 Коронавирус подтвердился еще у 140 жителей Псковской области 11.07.2021 20:040 В Минском районе захоронили останки найденного под Себежем красноармейца 11.07.2021 18:420 К рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей 11.07.2021 17:370 Псковские росгвардейцы примут участие в оперативно-стратегическом учении «Заслон – 2021» 11.07.2021 15:501 Михаил Ведерников пожелал рыбакам региона ясной погоды и чистого горизонта 11.07.2021 14:502 В псковском приюте «Лесопилка» заканчивается натуральный корм
 
 
 
Самое популярное 08.07.2021 12:074 Из торгового комплекса в Пскове эвакуировали всех посетителей. ВИДЕО 09.07.2021 17:242 Известна причина смерти 46-летнего мужчины в сквере на Четырех углах 08.07.2021 14:0528 Путин поручил принять меры для обеспечения псковичей надлежащей питьевой водой 09.07.2021 14:382 Аномальная жара до +36 ожидается в Псковской области 10 - 12 июля 09.07.2021 15:460 Стали известны подробности смертельного ДТП в Куньинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Минском районе захоронили останки найденного под Себежем красноармейца

11.07.2021 20:04|ПсковКомментариев: 0

Останки красноармейца Ивана Байдака, пропавшего без вести в 1941 году, торжественно захоронили на кладбище в деревне Сторочицы Минского района 10 июля. Останки бойца нашли 16 апреля благодаря поисковым отрядам «Высота 102» и «Забытый батальон», которые проводили совместную поисковую разведку недалеко от города Себежа Псковской области, где 9-10 июля 1941 года войска сдерживали натиск гитлеровской армии. Об этом сообщает «Минская правда».

Фото здесь и далее: Валерия Грамович / «Минская правда»

Красноармейца Ивана Байдака призвали на фронт в 1939 году. Он погиб в боях за Родину в Псковской области в 1941 году. Его семья об этом не знала, посылала запросы в различные ведомства в СССР. Родители так и не выяснили, что произошло с их сыном. Только родная сестра Анна Байдак спустя 80 лет смогла проститься с братом.

17 апреля волонтеры-поисковики Ольга Шабельник и Александр Снитко связались с сестрой красноармейца и сообщили, что останки ее брата найдены. Личность солдата смогли установить благодаря медальону, который нашли при нем — Иван Байдак, уроженец деревни Строчица Минского района.

22 июня в Себежском районе провели официальную церемонию передачи останков красноармейца Ивана Байдака из России в Беларусь. После чего поместили в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению отечества нашего послуживших.

 

10 июля в этом же Храме прошла церемония отпевания бойца, а после уже его останки отвезли хоронить на кладбище в деревню Строчицы, где покоятся его родители.

«Когда мне позвонили и сообщили, что останки брата найдены, я растерялась. Затем до меня информация начала доходить постепенно. Мне очень жаль, что мама не дождалась моего брата хотя бы в таком виде. Она бы знала, где его могила, — рассказала порталу Анна Байдак. — Нам в 1946 году сказали, что он пропал без вести, но теперь я знаю, где он был все эти 80 лет. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто принял участие в его захоронении».

На торжественном захоронении присутствовали односельчане, близкие родственники, председатель Минской районной организации ветеранов Анатолий Моисеев, военный комиссар Минского района Дмитрий Годун, предствители воруженных сил России и члены государственной детско-юношеской организации Юнармии. Также туда прибыл близкий друг семьи Байдаков.

«Сегодня для всех нас, как и радостный, так и траурный день. Радостный из-за того, что семья наконец-то обрела своего брата, дядю, который сегодня будет упокоен на своей родной земле, где и родился. А траурный — потому что ценой своей жизни Иван Байдак даровал нам мирное небо над головой и обеспечил счастливую жизнь, — сказал на церемонии прощания полковник, военный комиссар Минского района Дмитрий Годун. — Мы должны помнить нашу историю и должны хранить в сердце, а проходя мимо братских могил — склонять головы».

Теги: #Себежский район #Красная Армия #поисковики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 894 человека
11.07.2021, 20:200 Подростка госпитализировали в результате ДТП в Великолукском районе 11.07.2021, 20:040 В Минском районе захоронили останки найденного под Себежем красноармейца 11.07.2021, 19:430 Команда из Пскова победила на первенстве региона по шахматам 11.07.2021, 19:240 Американский миллиардер отправился в космос на ракетоплане VSS Unity
11.07.2021, 19:050 В Гдове ищут арендатора для здания в центре города со свалкой внутри 11.07.2021, 18:420 К рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей 11.07.2021, 18:200 Печеряне начали обильно поливать огороды и лишили воды жителей верхних этажей 11.07.2021, 18:003 Сборная Англии откажется от призовых за победу на чемпионате Европы
11.07.2021, 17:370 Псковские росгвардейцы примут участие в оперативно-стратегическом учении «Заслон – 2021» 11.07.2021, 17:150 Стала известна причина возгорания автомобиля в центре Пскова 11.07.2021, 16:541 В Бельгии умерла пациентка, заразившаяся сразу двумя штаммами COVID-19 11.07.2021, 16:310 В ГИБДД псковичам рассказали, как избежать столкновения с дикими животными
11.07.2021, 16:120 «Партия роста» в Пскове определила кандидатов в депутаты областного Собрания 11.07.2021, 15:501 Михаил Ведерников пожелал рыбакам региона ясной погоды и чистого горизонта 11.07.2021, 15:290 Аналитик перечислил наиболее уязвимые в ближайшее время валюты 11.07.2021, 15:090 Пьяного водителя «Пежо» остановила полиция в Великих Луках
11.07.2021, 14:502 В псковском приюте «Лесопилка» заканчивается натуральный корм 11.07.2021, 14:301 В Старой Ладоге создадут мемориал, посвященный гдовскому археологу 11.07.2021, 14:072 Россияне назвали необходимую для хорошего отпуска сумму 11.07.2021, 13:480 Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка в водоеме под Псковом
11.07.2021, 13:290 Тело подростка извлекли из воды в Псковском районе 11.07.2021, 13:200 Молодой человек опрокинулся на мопеде в Гдовском районе 11.07.2021, 13:051 В Пскове откроется выставка акварелей майора ВДВ в отставке 11.07.2021, 12:434 Китайцы рассказали о любимых сладостях из России
11.07.2021, 12:240 Псковский губернатор поприветствовал участников второго регионального семейного форума 11.07.2021, 11:572 За все время в Псковской области от коронавируса скончались 502 человека 11.07.2021, 11:450 Александр Братчиков пожелал работникам почтовой связи уверенности в завтрашнем дне 11.07.2021, 11:170 Что нельзя устанавливать на машину, напомнили в ГИБДД
11.07.2021, 11:165 Вакцина от коронавируса закончилась в трех райцентрах Псковской области 11.07.2021, 10:540 Жару до 34 °C прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2021, 10:350 Россиянам рассказали, как стать незаметными для мошенников 11.07.2021, 10:150 На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров
11.07.2021, 09:490 Александр Котов поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником 11.07.2021, 09:351 Новый очаг коронавируса выявили на территории Пушкиногорского завода 11.07.2021, 09:270 Эксперт перечислил самые богатые и бедные регионы России 11.07.2021, 09:048 За сутки в Псковской области 141 человек заразился коронавирусом
10.07.2021, 22:0016 Великолучанка пожаловалась губернатору на невозможность выбрать вакцину для прививки 10.07.2021, 21:300 Минск не против укрепления границы с Литвой забором 10.07.2021, 20:550 Патриарх Кирилл хочет запретить россиянкам быть суррогатными матерями для иностранцев 10.07.2021, 20:2911 Архивисты рассказали, как у псковичей 80 лет назад забирали «русские паспорта»
10.07.2021, 20:082 Девять человек пострадали при столкновении катера с мостом имени Кадырова в Петербурге 10.07.2021, 19:430 Около 35 тысяч семей смогут оформить «сельскую ипотеку» к концу года 10.07.2021, 19:203 На строительство новых школ Правительство выделит 43,5 миллиарда рублей 10.07.2021, 18:550 Очереди из-за проверки документов по COVID-19 возникли в Шереметьево
10.07.2021, 18:300 Более 2,4 миллиардов рублей выделит регионам Правительство на лекарства от коронавируса 10.07.2021, 18:130 Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в центре Пскова 10.07.2021, 17:509 МИД указал на нестыковки в документах ОЗХО об истории с Навальным 10.07.2021, 17:303 Воздушные ЛЭП планируют убрать под землю в Великих Луках
10.07.2021, 17:080 Сотрудники МЧС потушили пожар в жилом доме в Бежаницах 10.07.2021, 16:433 Усадебный парк в Щиглицах станет площадкой для проведения Дня рыбака 10.07.2021, 16:177 Жара в Псковской области продлится до 16 июля 10.07.2021, 15:560 Более 60 нарушений государственных и муниципальных контрактов вскрыли псковские прокуроры
10.07.2021, 15:1325 Псковский врач-пульмонолог выразила мнение о вакцинации в регионе 10.07.2021, 15:050 Автолюбитель совершил наезд на мотоциклиста в Пскове 10.07.2021, 14:511 «Справедливая Россия» утвердила список кандидатов в Псковское областное Собрание по одномандатным округам 10.07.2021, 14:455 Первые 100 000 человек вакцинировались в Псковской области
10.07.2021, 14:331 Брячак прокомментировал замену Абрамова на Драпеко в списке лидеров СР на выборах в Псковской области 10.07.2021, 14:150 Четвертый очаг африканской чумы свиней выявили в Порховском районе 10.07.2021, 13:550 Региональное отделение «Справедливой России» назвало кандидатов на выборы-2021 10.07.2021, 13:350 Александр Козловский предложил решение по благоустройству территории Гривского дома-интерната
10.07.2021, 13:150 «Коммунисты России» определились с кандидатами на выборы в Псковское областное Собрание 10.07.2021, 12:550 Обратиться за получением компенсации ущерба от урагана жители Псковской области могут до 12 июля 10.07.2021, 12:240 Россиянам рассказали, какие уловки используют продавцы при безналичной оплате 10.07.2021, 12:132 Более 750 жизней россиян унес коронавирус за сутки
10.07.2021, 11:532 Молодежный волонтерский лагерь открылся в Самолве 10.07.2021, 11:2710 Коронавирус подтвердился еще у 140 жителей Псковской области 10.07.2021, 10:451 Как не потеряться в лесу, напомнили псковским грибникам 10.07.2021, 10:420 Дмитрий Шахов наградил лучших знатоков военной истории
10.07.2021, 10:222 Комитет безопасности ЕС обновил информацию о побочных эффектах от Pfizer и Moderna 10.07.2021, 10:013 Обращение псковича к Путину подтолкнуло министров выделить деньги на развитие инфраструктуры 10.07.2021, 09:405 Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей 10.07.2021, 09:110 Пожилая островичка не вернулась из леса
09.07.2021, 23:492 Диетолог перечислила лучшие продукты для перекуса 09.07.2021, 22:591 Вратарь сборной России перешел в клуб Бундеслиги 09.07.2021, 22:430 Псковичам рекомендовали не пить пиво в жару 09.07.2021, 22:342 Иммунолог объяснил тяжелое течение COVID-19 у молодежи
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.