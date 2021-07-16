Общество

Минобрнауки готовит рекомендации по профилактике COVID-19 для вузов

Минобрнауки России разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В них включены положения о проведении профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Эти рекомендации учебные заведения смогут применять в новом учебном году. При этом вузы обладают автономией и имеют право принимать локальные нормативные акты в пределах своей компетенции, уточнили в Минобрнауки.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг. В свою очередь министерство проводит большую работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться», отметили там.

Решение о формате обучения невакцинированных студентов примут ближе к началу учебного года, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, отметили в пресс-службе ведомства.