Эксперты назвали пять неожиданных симптомов рака легких

Рак легких является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. На ранних стадиях этот недуг редко дает о себе знать. Большинство случаев болезни выявляется после 40 лет, половина из них приходится на пациентов старше 75 лет. Самая частая причина связана с курением – более 70% всех диагностированных случаев. Об этом сообщает журнал «Профиль».
Симптомы могут включать непрекращающийся кашель и отдышку. Однако существует еще пять неочевидных признаков рака легких:
К другим общим симптомам рака легких относятся кашель с кровью или избытком слизи, а также боль в груди. Чтобы снизить риск заболевания, медики рекомендуют бросить курить, ежедневно есть больше овощей и фруктов, а также заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.
«Рак коварен тем, что его первые симптомы не всегда заметны обычному человеку, из-за чего можно упустить шанс на ранее лечение. Врачи называют основные признаки, которые с большей вероятностью говорят о развитии онкологического заболевания», - пояснили специалисты.