Общество

Эксперты назвали пять неожиданных симптомов рака легких

Рак легких является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. На ранних стадиях этот недуг редко дает о себе знать. Большинство случаев болезни выявляется после 40 лет, половина из них приходится на пациентов старше 75 лет. Самая частая причина связана с курением – более 70% всех диагностированных случаев. Об этом сообщает журнал «Профиль».

Симптомы могут включать непрекращающийся кашель и отдышку. Однако существует еще пять неочевидных признаков рака легких:

изменения на ногтях. Некоторые пациенты с раком легких отмечают, что кончики ногтей начинают изгибаться вниз больше обычного;

боль в руке или плече. Этот симптом может быть вызван определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы;

незначительные изменения голоса. Он может стать более хриплым, чем обычно. Кроме того, человек может начать издавать звуки, к которым не привык, отмечают в Cancer Care Centers of Brevard;

опущенное веко. Это может быть неврологический симптом рака легких, при котором происходит сдавливание нервов, передает The Express;

постоянная жажда и часто мочеиспускание. Об этом признаке сообщают до 20% пациентов с этим заболеванием.

К другим общим симптомам рака легких относятся кашель с кровью или избытком слизи, а также боль в груди. Чтобы снизить риск заболевания, медики рекомендуют бросить курить, ежедневно есть больше овощей и фруктов, а также заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.

«Рак коварен тем, что его первые симптомы не всегда заметны обычному человеку, из-за чего можно упустить шанс на ранее лечение. Врачи называют основные признаки, которые с большей вероятностью говорят о развитии онкологического заболевания», - пояснили специалисты.