Общество

Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов в кафе и поликлиниках без очереди

Президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании вне очереди детей-инвалидов и их сопровождающих в кафе, поликлиниках, магазинах, соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов "инвалиды I и II групп" словами "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», - приводит РИА Новости текст документа.

Соответствующий абзац закона посвящен обслуживанию вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях.