Общество

Все желающие смогут обсудить передачу псковских бань в концессию

Все желающие смогут принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта решения администрации города Пскова «О заключении концессионного соглашения в отношении зданий бань, находящихся в собственности муниципального образования город Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Депутаты Псковской городской Думы приняли решение не направлять данный проект на рассмотрение сессии ПГД без проведения публичных слушаний. Именно парламентарии в свое время отстояли проведение публичных слушаний в обязательном порядке по вопросам заключения концессионных соглашений. На сегодня в России всего два города - Псков и Великий Новгород - проводят публичные слушания по данным вопросам с участием жителей города перед тем, как вынести вопрос на думскую сессию», - отметила глава Пскова Елена Полонская.

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Напомним, что 27 июля в 18:00 в Городском культурном центре состоятся публичные слушания по вопросу о заключении концессионного соглашения о реконструкции зданий бань, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков». Посетить данное мероприятие и высказать свое мнение могут все желающие.