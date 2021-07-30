Общество

Причину нерегулярных поставок вакцины от коронавируса назвал Михаил Ведерников

Причину нерегулярных поставок вакцины от коронавируса в Псковскую область назвал губернатор региона Михаил Ведерников.

«На текущий момент более 130 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку. Это немало, но нам необходимо дойти до показателя в более чем 300 тысяч, чтобы уверенно противостоять заболеванию», - подчеркнул он в своем еженедельном видеообращении.

Темпы вакцинации, по словам губернатора, сбивают нерегулярные поставки, которые, в свою очередь, вызваны ажиотажным спросом по всей стране. «Тем не менее, при при поддержке Министерства здравоохранения в область на этой неделе поступило 20 тысяч доз вакцины "Спутник V" и порядка 2300 доз "Спутник Лайт" для ревакцинации. В ближайшее время в регион поступит 6100 доз вакцины "Спутник Лайт"», - добавил Михаил Ведерников

В целом показатели двух недель позволяют осторожно предположить, что волна заболевания коронавирусом в Псковской области идет на спад. «Есть стабильное снижение суточной заболеваемости, мы вернулись на позиции июня. Как говорят врачи, на фоне массовой вакцинации есть тенденция выхода на плато, что находит отражение в загрузке коечного фонда. Он загружен менее чем на 70%», - отметил глава региона.

Без прививочной кампании, по его словам, рост заболеваемости был бы таким, как зимой. «Поэтому надо продолжать вакцинироваться, тем более эксперты предупреждают о рисках новой волны этой осенью», - заметил он.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что делать шаги в сторону снятия ограничений пока рано. Ограничительные меры продлены до 31 августа.