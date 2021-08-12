Общество

Псковичей призывают охотиться по правилам

Жителям Псковской области напомнили порядок и условия проведения охоты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в настоящий момент на территории области зарегистрировано более 20 тысяч владельцев охотничьего оружия.

Напомним, летне-осенний сезон охоты открывается на территории Псковской области с 14 августа.

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С начала года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы во взаимодействии с региональной госохотинспекцией за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, привлекли к административной ответственности 90 человек. Управление Росгвардии обращает внимание на необходимость соблюдения порядка и условий проведения охоты, правил хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.

В ходе охоты запрещается:

применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;

применять оружие при плохой видимости;

открывать огонь по дичи близ электропроводов;

открывать огонь по информационным знакам;

загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.

В ведомстве также напомнили, что охотник должен иметь при себе следующие документы: охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением.