Псковичей призывают охотиться по правилам

Жителям Псковской области напомнили порядок и условия проведения охоты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в настоящий момент на территории области зарегистрировано более 20 тысяч владельцев охотничьего оружия.
Напомним, летне-осенний сезон охоты открывается на территории Псковской области с 14 августа.
С начала года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы во взаимодействии с региональной госохотинспекцией за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, привлекли к административной ответственности 90 человек. Управление Росгвардии обращает внимание на необходимость соблюдения порядка и условий проведения охоты, правил хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.
В ходе охоты запрещается:
В ведомстве также напомнили, что охотник должен иметь при себе следующие документы: охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением.