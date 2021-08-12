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Общество

Ученые перечислили симптомы одного из самых смертоносных видов рака

15.08.2021 19:35|ПсковКомментариев: 0

Ученые из Колумбийского университета (США) рассказали, по каким признакам можно вовремя обнаружить раковую опухоль поджелудочной железы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте ColumbiaSurgery.

Первые симптомы развиваются незаметно, поэтому пациенты часто не подозревают о болезни и ее опасности. Это объяснятся особым расположением поджелудочной железы: опухоль может увеличиваться годами безболезненно.

По словам авторов работы, появление желтых кожных покровов и белков глаз (желтуха) — один из характерных признаков заболевания. В крови накапливается компонент желчи (билирубин), который вырабатывается печенью как продукт распада старых красных кровяных телец и затем выводится из организма.

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта (боль в животе, диарея, тошнота) — тоже распространенное явление. О злокачественной опухоли может говорить в том числе острая боль в области средней и нижней части спины на протяжении нескольких недель. Дело в том, что новообразование увеличивается в размерах и начинает давить на соседние органы.

Кроме того, внезапный диабет сигнализирует о нарушениях работы поджелудочной железы и, в частности, может привести к раковым заболеваниям. Зачастую пациенты с опухолью резко худеют: обычно это связано с нехваткой функциональных ферментов.

Рак поджелудочной железы занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний взрослого населения. В 2020 году летальность от этого вида рака в мире составила 93,99%.

Теги: #ученые #онкология #рак
Источник: Псковская Лента Новостей
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