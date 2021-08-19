Общество

Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» состоится в Пскове

Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» состоится в Пскове в пятницу, 20 августа. Об этом сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на пресс-службу Общенациональной ассоциации ТОС.

Фото: Луки.ру

Мероприятие пройдет на площадке Псковского государственного университета. В конференции примут участие главы ряда муниципальных образований области, руководители ТОСов, представители законодательной власти региона, гости из других субъектов страны. Ожидается участие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В режиме видеоконференцсвязи к работе конференции присоединятся председатель Общенациональной ассоциации ТОС, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев, представители Россотрудничества, представители Белоруссии, Израиля, Финляндии, Литвы, Эстонии и Германии.

Участники мероприятия обсудят возможности и перспективы развития местных сообществ в общественной дипломатии, опыт воплощения в жизнь инициатив ТОСовцами Псковской области, практику реализации института общественных советников главы города, дипломатию соседства и другое.

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