Общество

Парк площадью 10 га планируют построить в Великих Луках

Парк площадью 10 га планируют построить в Северном микрорайоне города Великие Луки. Об этом сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на еженедельное видеообращение главы города Николая Козловского.

Фото: Луки.ру

«В 2022 году с целью реализации проекта освоения территории улицы Дружбы и строительства там парка планируется участие во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения". Парк планируется разместить на территории площадью 10 га в районе Кулево», — рассказал Николай Козловский и добавил, что в настоящее время подготовлен конкурсный проект «Парк культуры и отдыха «Дружба».

Данная территория в настоящее время свободна от застройки. Согласно конкурсному проекту планируется озеленение, создание пруда, размещение павильонов различного назначения, спортивной площадки, автостоянки и дорожки в парке.

«Городской парк культуры и отдыха "Дружба" станет уникальной рекреационной территорией в этом густонаселенном и активно посещаемом великолучанами микрорайоне», — отметил глава города.

В основу планировки парка будут положены принципы рационального функционального зонирования, формирования комфортных условий для отдыха и времяпрепровождения горожан.

Функциональное зонирование территории будущего парка культуры и отдыха предполагает выделение разных типов зон: входной, прогулочной, ландшафтной, экспозиционной, зоны спорта, детского отдыха и пассивного отдыха.

С целью формирования комфортной среды для отдыха горожан на проектируемой территории предполагается строительство объектов, связанных непосредственно с отдыхом и развлечениями, в том числе эстрада, выполненная в стиле амфитеатра, а также с обслуживанием рекреационной территории — это детское кафе, пляжный павильон и другие объекты.

Проектом предусматривается только пешеходное движение отдыхающих по территории парка. Для транспорта отдыхающих предусматривается размещение автостоянок за пределами парка вблизи основного входа.

На территории предполагается комплексное благоустройство, прокладка аллей и дорожек, устройство наружного освещения, установка малых архитектурных форм (оригинальных скамеек и качелей), декоративное озеленение, создание водоема.

Главный вход в парк будет располагаться с учетом архитектурно-планировочной организации городского района и направления движения посетителей.

Перед парком предусматривается площадь для остановок общественного транспорта, распределения посетителей и стоянки автомашин. Планируется строительство остановочного комплекса, выполненного в едином с парком стиле.

Общий настрой парковой зоны сформирует оригинальная входная группа — центральный портал, который будет выполнен в традиционной торжественной форме. Предусмотрена кирпичная кладка и оригинальное декорирование.

Планировка парка предполагает его круглогодичное использование.