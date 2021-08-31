Общество

Вера Баданина: Эпизоотическая обстановка в Псковской области стабилизируется

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем областного комитета по ветеринарии Верой Баданиной, где была детально проанализирована ситуация, которая складывается в регионе в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Вера Баданина проинформировала, что эпизоотическая обстановка в области стабилизируется. В настоящее время полностью реализованы карантинные мероприятия на территории очагов в Дедовичском, Дновском, Порховском и Стругокрасненском районах, а также инфицированного объекта в Порховском районе. Там ограничения могут быть уже сняты. Кроме того, председатель комитета обратила внимание, что дополнительно готовятся документы для снятия ограничений по двум эпизоотическим очагам в Порховском и Стругокрасненском районах.

Глава региона поинтересовался, какой комплекс мероприятий в настоящее время еще необходимо провести на территории других действующих эпизоотических очагов, а также в угрожаемых зонах и зонах наблюдения. Вера Баданина сообщила, что на территории остальных эпизоотических очагов заканчивается выполнение ограничительных мероприятий: обход территорий неблагополучной зоны и зоны наблюдения, мониторинговые исследования биоматериала от домашних свиней и диких кабанов, заключительные дезинфекции с лабораторным подтверждением их качества.

На территории площадки откорма «Шелонский» также проводятся заключительные мероприятия по зачистке канализационных каналов. К середине сентября планируется завершить полный комплекс работ. После этого, заметила Вера Баданина, будет проведена вторая дезинфекция с подтверждением лабораторного контроля качества проведенных работ.

Председатель комитета также поблагодарила губернатора за принятое решение о выделении финансирования на приобретение необходимого объема дезинфицирующих средств.