Общество

Анатомическую реконструкцию останков расстрелянных в годы войны проводят в Пскове

Анатомическую реконструкцию останков людей, расстрелянных в Невельском районе во время Великой Отечественной войны, проводят судебно-медицинские эксперты в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы раскладываем кости согласно их анатомическому расположению. Затем проводим съемку скелетов, а после определяем пол, возраст и причину смерти погибших людей», - рассказал заведующий отделением медицинской криминалистики «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Павел Егоров.

Эксперт продемонстрировал череп с огнестрельным ранением и подчеркнул, что огнестрельные травмы в районе затылка имеют около шести исследованных черепов. «Характер повреждений на костях говорит о том, что получены они были вследствие насильственной смерти, а не из-за длительного пребывания в грунте. Среди квалифицированных нами травм - огнестрельные ранения и рубленые раны», - уточнил Павел Егоров.

Криминалист отметил, что в привезенных Следственным комитетом пакетах находится разное количество костей. Детских останков сохранилось меньше, чем взрослых. Кости разных людей часто смешиваются в одном раскопе, и различить их помогают размерные характеристики.

«Начиная с июля нам периодически привозят объекты из Следственного комитета. Можно сказать, что мы исследовали уже более 100 человеческих останков. Результаты исследования и итоговую статистику по завершении работы мы направим обратно в Следственный комитет», - резюмировал Павел Егоров.