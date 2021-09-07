Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»

Конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартует в Псковской области 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Четыре дня участники (каждый в своей категории) будут соревноваться и демонстрировать свое умение в освоении профессии.

Для участия уже прошли регистрацию 114 жителей Псковской области. Среди них - школьники, студенты, специалисты в возрасте от 14 до 65 лет. Судейство конкурса будут осуществлять 70 экспертов.

Соревнования пройдут на 10 площадках по 15 компетенциям: «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Медицинский и социальный уход», «Малярное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело», «Гончарное дело», «Мебельщик», «Бисероплетение», «Флористика», «Художественное вышивание», «Швея», «Экономика и бухгалтерский учет», «Макетирование». Новыми компетенциями в 2021 году будут «Экономика и бухгалтерский учет» и «Макетирование».

Новое направление «Макетирование» относится к региональной компетенции. Конкурсное задание разработано на региональном уровне самостоятельно с учетом национальных и этнокультурных особенностей региона.

В VI Псковском чемпионате 2021 года примут участие конкурсанты из 15 образовательных организаций области, из них: 7 специальных общеобразовательных школ и школ-интернатов, 6 организаций среднего профессионального образования, 1 организация высшего профессионального образования и 1 учреждение социального обслуживания.