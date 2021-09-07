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Общество

Мошенники придумали новый способ кражи данных на «Госуслугах»

09.09.2021 09:20|ПсковКомментариев: 0

Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. Новую схему выявил Сбербанк, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на Кузнецова.

В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. При этом, как отметил Кузнецов, хуже всего то, что организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.

Зампред правления Сбербанка посоветовал пользователям госуслуг тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.

В случае, если персональные данные все же попали мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками надзорного ведомства и предупреждая собеседника о том, что кто-то якобы пытается сменить его абонентские номер. Злоумышленники также уточняют, зарегистрирован ли пользователь на портале «Госуслуги», утверждая, что на проверяемый номер якобы оформлен кредит.

В ведомстве напомнили, что у операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на «Госуслугах». Роскомнадзор призвал россиян быть бдительными и проверять «то, что говорят неизвестные». Столкнувшись с мошенниками, необходимо обратиться в приемную МВД.

Теги: #Госуслуги #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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