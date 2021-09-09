Общество

МЧС предупреждает псковичей о ночном тумане с видимостью не более 500 метров

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области с 1.00 до 4.00 в ночь на 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В МЧС рассказали, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством, заметили в ведомстве,

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - добавили в региональном управлении.

Там также добавили, что следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. «Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас», - заметили в МЧС.

Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.