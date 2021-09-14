Общество

Региональный омбудсмен выявил нарушения в изоляторе отдела полиции в Дедовичах

Соблюдение прав граждан, отбывающих административные наказания, и задержанных, находящихся в изоляторе временного содержания органов полиции Дедовичского района, проверил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Там он выявил ряд нарушений, которые были устранены в ходе проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов проверил основания задержания и нахождения граждан в изоляторе временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Дедовический», а также условия их содержания. Также он провел личные беседы с гражданами, содержащимися в ИВС полиции, опросил их на предмет наличия жалоб и иных обращений. В ходе таких бесед без присутствия сотрудников полиции ни устных, ни письменных жалоб на условия содержания от граждан не поступило, отметил региональный омбудсмен.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Дедовичский район уполномоченный по правам человека в регионе встретился и обсудил актуальные вопросы обеспечения прав граждан в период голосования с 17 по 19 сентября с председателем территориальной избирательной комиссии Еленой Калязиной.

Дмитрий Шахов и Елена Калязина затронули вопросы организации работы участковых комиссий с использованием средств индивидуальной защиты и обеспечения ими всех граждан, приходящих на избирательные участки, сохранности избирательных бюллетеней в ночной период времени с 17 на 18 сентября и с 18 на 19 сентября, а также обеспечения избирательных прав граждан социально-незащищенных групп населения, инвалидов и престарелых граждан, которые не могут самостоятельно посетить избирательный участок, а также граждан, находящихся в изоляторе временного содержания полиции в поселке Дедовичи.