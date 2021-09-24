Общество

Обходить болота стороной советует псковичам МЧС

Избегать передвижения по болотам при посещении леса советует псковичам МЧС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, несмотря на то, что уже конец сентября, и погода не всегда радует теплом и солнцем, в лесу еще можно найти поздние грибы и ягоды, но не стоит забывать о вероятности заблудиться.

В ведомстве напомнили жителям и гостям области некоторые меры предосторожности, о которых не стоит забывать, если решили отправиться в лесной массив:

- Перед походом в лес сообщите об этом своим родным или близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут и приблизительное время, когда вы планируете вернуться.

- Возьмите с собой заряженный мобильный телефон с положительным балансом счета.

- Оденьтесь соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Не надевайте камуфляжную форму, так как такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с окружающей средой, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.

- Возьмите с собой нож, спички, часы, небольшой запас еды и воды, а также необходимые лекарства.

- Во время движения в лесу старайтесь запоминать ориентиры. Избегайте передвижения по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза.

- Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Вспомните какую-нибудь броский ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней.

«Самое главное – не паниковать и не терять самообладания! Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора и тому подобное», - добавили в управлении МЧС и напомнили, что о любом происшествии следует сообщать по единому телефону спасения 112.