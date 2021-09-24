Общество

Роспотребнадзор оценил вероятность введения локдауна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность введения локдауна в России. По ее мнению, на данный момент для подобных ограничений нет никаких оснований. Ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне», — заявила глава Роспотребнадзора.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также ранее заявила, что нет необходимости ужесточения коронавирусных ограничений или введения локдауна из-за COVID-19 в России.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Анна Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России. Главный санитарный врач отметила, что такой рост заболеваемости наблюдается впервые за восемь недель.