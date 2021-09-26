Общество

В Бежаницком районе в возрасте 95 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны

В Бежаницком районе в возрасте 95 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Борис Волчик. «Борис Францевич прошёл славный жизненный путь», - сообщает газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

В июне 1944 года был призван в Красную Армию. Служил на подводной лодке Балтийского флота, в звании - главный старшина. Имел ранение.

Вся последующая жизнь ветерана была связана с морской службой. Капитан 2 ранга.

За заслуги перед Родиной в годы войны Борис Волчик награждён: Орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, медалями "Партизану отечественной войны 2 ст.и Жукова.