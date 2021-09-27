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Общество

Псковичам предлагают сделать тактильную книгу для дошкольников с ОВЗ

27.09.2021 16:13|ПсковКомментариев: 0

Продолжается прием заявок на участие в первом в Псковской области конкурсе на изготовление тактильных рукодельных книг для детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Организатор конкурса, Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, в помощь участникам разработала сайт «Трогательная книга», где собраны методические материалы и рекомендации по изготовлению тактильных книг, видео мастер-классов.

Положение о конкурсе и заявку на участие можно найти на сайте «Трогательная книга».

Теги: #библиотека #ПОУНБ #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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