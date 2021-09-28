Общество

500 тысяч иностранцев получили российское гражданство в 2021 году

Российское гражданство с начала текущего года получили более 500 тысяч человек, в основном это граждане Украины. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Запрос на получение российского гражданства растет. В прошлом году видели рост, в позапрошлом. Мы перейдем тот рубеж, который был 2010 году, тогда 500 тыс. приобрели гражданство РФ. На сегодня - в 2021 году - мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», - цитирует Казакову ТАСС.

Она подчеркнула, что много соотечественников, которые хотят получить гражданство РФ. «Лица из Украины, которые проживают на юго-востоке, это в основном потоке порядка 50%, но и граждане Украины в РФ с 2014 года», - подчеркнула она, добавив, что также среди желающих получить российское гражданство граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана.