Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-11 детских секций в Пскове
Кто прав, а кто виноват?
рейдерский захват
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Новый язык с нуля
«Вечевой орден» первый во всём
Узловой город ЛОНГРИД
Грибная лихорадка Безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стоять на месте Если вы потерялись
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
 
 
 
ещё Общество 04.10.2021 07:142 Псковская область увеличила число коек для пациентов с коронавирусом до 700 04.10.2021 13:580 Псковские школьники могут выиграть стипендии в 100 тысяч рублей 04.10.2021 13:450 Великолучане просят устранить последствия летнего урагана на местном кладбище 04.10.2021 13:350 Глава Бежаницкого района: Дачники ухудшают эпидемиологическую обстановку  04.10.2021 13:100 Псковская область вошла в число регионов с высоким риском возникновения новых очагов АЧС 04.10.2021 12:490 Великолучанин отдал долг после ареста автомобиля
 
 
 
Самое популярное 02.10.2021 08:0419 Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове 01.10.2021 16:2223 Реплика Константина Калиниченко: Нож в спину вакцинации 03.10.2021 10:474 Псковичам разъяснили, какие сведения не следует сообщать при переписи населения 01.10.2021 09:285 Водитель умер после ДТП на улице Льва Толстого в Пскове 01.10.2021 22:4810 Сварщик упал с 30-метровой высоты на стройке в Моглино
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сотрудники псковского «Горводоканала» показали свои умения пользоваться противогазами

04.10.2021 11:08|ПсковКомментариев: 0

Занятие по развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты провели в здании муниципального предприятия «Горводоканал» в Пскове сегодня, 4 октября, в День гражданской обороны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Пункт выдачи средств индивидуальной защиты №29 развернули на объекте «Горводоканала» на улице Советской, 51.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов подчеркнул, что обеспечение безопасности населения – один из основных вопросов, и необходимо понимать, как работают пункты выдачи средств индивидуальной защиты. 

«Руководство "Горводоканала" любезно предоставило данную учебную точку», - отметил он. 

Андрей Бардинов рассказал, что подобные мероприятия организовывают традиционно в октябре. «Стараемся проводить такие мероприятия ежегодно, меняя их формат», - сказал он. 

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области добавил, что цель таких учений состоит в том, чтобы показать правильность действий при ЧС.

В рамках мероприятия провели теоретическое и практическое занятия. Так, сотрудники предприятия продемонстрировали коллегам порядок выдачи средств индивидуальной защиты и их подгонку, рассказали, как ими пользоваться в тех или иных условиях. 

 

После инструктажа работники цехов по команде «Газы!» надели противогазы. Специалисты подчеркнули, что жизнь и здоровье человека зависят от его умения пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Тренировка состоялась накануне Всероссийских межведомственных комплексных учений по ГО и ЧС, которые планируются 6 октября.

Теги: #горводоканал #псков #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение новых ограничений из-за коронавируса в Псковской области?
В опросе приняло участие 0 человек
04.10.2021, 14:370 «Постскриптум»: О смене псковского градоначальника и усилении COVID-ограничений. ВИДЕО 04.10.2021, 14:320 Псковичи стали в 2,5 раза чаще подавать заявления на регистрацию имущества онлайн 04.10.2021, 14:160 Самыми бюджетными авианаправлениями из столицы стали Псков и Уфа 04.10.2021, 13:580 Псковские школьники могут выиграть стипендии в 100 тысяч рублей
04.10.2021, 13:450 Великолучане просят устранить последствия летнего урагана на местном кладбище 04.10.2021, 13:380 Почти два миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области 04.10.2021, 13:350 Глава Бежаницкого района: Дачники ухудшают эпидемиологическую обстановку  04.10.2021, 13:240 ДТП на Октябрьской площади в Пскове мешает проезду автомобилей
04.10.2021, 13:130 Писатель из Великих Лук стал призером Международной литературной премии 04.10.2021, 13:100 Псковская область вошла в число регионов с высоким риском возникновения новых очагов АЧС 04.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 04.10.2021, 12:490 Великолучанин отдал долг после ареста автомобиля
04.10.2021, 12:460 Бежаницкий вокзал открылся после капремонта. ФОТО 04.10.2021, 12:430 Пскович стал первым на чемпионате России по гребному спорту 04.10.2021, 12:351 Палатами на Романовой горке в Пскове заинтересовались два инвестора 04.10.2021, 12:281 Сквер у железнодорожной станции благоустроили в Бежаницах
04.10.2021, 12:263 Мурашко заявил, что более 60% российских пенсионеров привились от COVID-19 04.10.2021, 12:244 В Псковской области начали устранять цифровое неравенство 04.10.2021, 12:180 Великолучане стали победителями и призерами турнира по боксу в Тверской области 04.10.2021, 12:150 Сотрудник себежской колонии оштрафован на 300 тысяч рублей за попытку помочь осужденному
04.10.2021, 12:110 Михаил Ведерников оценил качество реконструкции моста в Бежаницком районе 04.10.2021, 11:583 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 04.10.2021, 11:550 Фальшивые деньги поступили в финучреждение Пскова 04.10.2021, 11:502 Псковская область получит более 35 млн рублей на создание системы поддержки фермеров
04.10.2021, 11:400 Любитель виски попался на краже в Пскове 04.10.2021, 11:191 Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская 04.10.2021, 11:080 Сотрудники псковского «Горводоканала» показали свои умения пользоваться противогазами 04.10.2021, 11:032 Сообщения о минировании трех школ в Пскове были ложными
04.10.2021, 10:570 Великолучанина отправили в колонию на 4 года за избиение матери 04.10.2021, 10:460 Росгвардейцы задержали 35-летнего псковича за кражу из магазина 04.10.2021, 10:420 16-летняя опочанка на «Оке» травмировала женщину на «Шкоде» 04.10.2021, 10:400 «Постскриптум»: О смене псковского градоначальника и усилении COVID-ограничений
04.10.2021, 10:330 Водитель «шестерки» скончался после ДТП в Великолукском районе 04.10.2021, 10:300 Юристы проконсультировали осужденных в псковских колониях 04.10.2021, 10:220 Водитель погиб в столкновении двух автомобилей в Опочецком районе 04.10.2021, 10:170 Аналитики назвали размер предлагаемой зарплаты для лечащих врачей в Псковской области
04.10.2021, 10:120 Дорогу к Пушкинским местам отремонтируют в Псковской области 04.10.2021, 10:000 Куда податься неквалу? 04.10.2021, 09:580 Псковские самбисты завоевали 5 медалей на турнире в честь освобождения Смоленщины 04.10.2021, 09:500 В Новоржевском районе работодатель заплатит за увольнение беременной девушки
04.10.2021, 09:3910 Педагогов псковского лицея эвакуировали из-за сообщения о бомбе 04.10.2021, 09:350 Псковские юнармейцы приняли участие в игре «Зарница» 04.10.2021, 09:340 Владимир Путин наградил медалью псковского фельдшера 04.10.2021, 09:270 Определены победители соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области
04.10.2021, 09:230 В МЧС не подтвердили информацию о пострадавшем на пожаре в Великих Луках 04.10.2021, 09:152 Борис Елкин поручил подрядчику контролировать осеннюю уборку в Пскове 04.10.2021, 09:040 Псковская команда заняла второе место на всероссийском турнире по панкратиону 04.10.2021, 08:580 Потерявшуюся в лесу женщину искали в Гдовском районе
04.10.2021, 08:521 Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа 04.10.2021, 08:384 Псковский инфекционист рассказала об интересных случаях из своей врачебной практики 04.10.2021, 08:170 Аферисты придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей 04.10.2021, 08:060 Псковичи стали победителями турниров по дзюдо и самбо в Московской области
04.10.2021, 07:510 Понижение температуры воздуха на Северо-Западе ожидается с 8 октября 04.10.2021, 07:348 Михаил Ведерников назвал процент вакцинированных от COVID-19 псковичей 04.10.2021, 07:251 Выставка украшений из погребения латгальской женщины открылась в Острове 04.10.2021, 07:142 Псковская область увеличила число коек для пациентов с коронавирусом до 700
04.10.2021, 07:000 Банкам запретят взимать долги россиян с соцвыплат 03.10.2021, 22:330 Три человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье 03.10.2021, 21:380 В Китае предсказали появление нового «вируса Х» 03.10.2021, 20:560 В Пскове прошел тренировочный сбор хоккейных судей
03.10.2021, 20:090 Россиян предупредили об аномально снежной зиме 03.10.2021, 19:255 Путин случайно подслушал совещание кабмина 03.10.2021, 18:570 Юные псковские тяжелоатлеты стали призерами соревнований в Москве 03.10.2021, 18:285 Романтичное осеннее признание в любви запечатлели в Пскове
03.10.2021, 18:191 Работа по профилактике пожаров продолжается в Псковской области 03.10.2021, 17:447 Врач назвала опасные для россиян старше 45 лет продукты 03.10.2021, 16:490 Псковичи разгромили петербуржцев в Кубке Северо-Запада по футболу 03.10.2021, 16:200 Дуэт t.A.T.u может воссоединиться
03.10.2021, 15:505 Проценко: COVID-19 обманывает все прогнозы 03.10.2021, 15:281 В ПФР назвали условия досрочной пенсии для предпенсионеров 03.10.2021, 15:050 В Пскове стартует региональный чемпионат НХЛ 03.10.2021, 14:520 На зимней Паралимпиаде в Пекине выступят около 70 россиян
03.10.2021, 14:226 Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за ковида 03.10.2021, 14:023 Интерактив: Знак установили - и дела никому нет 03.10.2021, 13:473 Участок автотрассы на границе с Латвией отремонтировали в Псковской области 03.10.2021, 13:3020 Михаил Ведерников: Темпы вакцинации очень низкие
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.