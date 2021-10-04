Общество

Сотрудники псковского «Горводоканала» показали свои умения пользоваться противогазами

Занятие по развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты провели в здании муниципального предприятия «Горводоканал» в Пскове сегодня, 4 октября, в День гражданской обороны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пункт выдачи средств индивидуальной защиты №29 развернули на объекте «Горводоканала» на улице Советской, 51.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов подчеркнул, что обеспечение безопасности населения – один из основных вопросов, и необходимо понимать, как работают пункты выдачи средств индивидуальной защиты.

«Руководство "Горводоканала" любезно предоставило данную учебную точку», - отметил он.

Андрей Бардинов рассказал, что подобные мероприятия организовывают традиционно в октябре. «Стараемся проводить такие мероприятия ежегодно, меняя их формат», - сказал он.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области добавил, что цель таких учений состоит в том, чтобы показать правильность действий при ЧС.

В рамках мероприятия провели теоретическое и практическое занятия. Так, сотрудники предприятия продемонстрировали коллегам порядок выдачи средств индивидуальной защиты и их подгонку, рассказали, как ими пользоваться в тех или иных условиях.

После инструктажа работники цехов по команде «Газы!» надели противогазы. Специалисты подчеркнули, что жизнь и здоровье человека зависят от его умения пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Тренировка состоялась накануне Всероссийских межведомственных комплексных учений по ГО и ЧС, которые планируются 6 октября.