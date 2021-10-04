Общество

Псковская область вошла в число регионов с высоким риском возникновения новых очагов АЧС

Высокий риск возникновения новых очагов африканской чумы свиней существует в 11 регионах России, в их числе — Псковская область. Об этом сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.

«Высокая вероятность выявления новых очагов африканской чумы свиней прогнозируется на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Псковской, Белгородской, Ярославской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Самарской областей и Еврейской АО», - цитирует его ТАСС.

Максим Бедило отметил, что заинтересованным органам исполнительной власти данных регионов рекомендуется обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий, чтобы предотвратить распространение заболевания.