Общество

Благодаря прокуратуре инвалид получил квартиру в Новоржевском районе

По иску прокурора мужчина получил благоустроенную квартиру в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, так как его родителей лишили родительских прав. В 2016 году гражданину установили 3 группу инвалидности бессрочно.

Мужчина не обеспечивался жильем в соответствии с требованиями законодательства около семи лет. Он жил с родным братом.

Прокуратура направила иск с требованием обязать администрацию района предоставить ему благоустроенное жилое помещение. Суд удовлетворил требования прокурора.