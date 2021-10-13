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Общество

Быков из Белоруссии не пропустили через границу в Псковской области

15.10.2021 12:50|ПсковКомментариев: 0

Восемь быков из Белоруссии не пропустили через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В минувшие выходные в деревне Лобок, расположенной на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, остановили автомобиль, который перевозил восемь голов крупного рогатого скота. Животных доставляли в Невель.

Инспектор Россельхознадзора в ходе проверки выявил нарушения: быков перевозили без документов, подтверждающих происхождение и проведение исследований, вакцинацию и обработку. Также скот перевозился в неспециализированном транспортном средстве, а маршрут следования не был согласован.

Ввоз животных запретили, их вернут отправителю. По фактам нарушений возбудили дела об административных правонарушениях.

Теги: #Россельхознадзор #нарушения #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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