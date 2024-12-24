Общество

Роспотребнадзор: Не стоит готовить таз оливье на все новогодние праздники

Салаты после Нового года хранятся только 24 часа. Об этом на онлайн-брифинге «Новогодний шопинг и права потребителей» сообщила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

«Помните, что салаты могут храниться в холодильнике всего лишь 24 часа после приготовления», — отметила Ольга Кольцова.

Специалист акцентировала внимание на том, что нецелесообразно готовить салаты большими порциями.

«Если вы решили в ночь перед Рождеством достать тазик оливье из холодильника, который готовили еще в прошлом году, этого делать не стоит», — предупредила она.

Ольга Кольцова также подчеркнула, что многокомпонентные блюда, особенно салаты с заправкой, нужно готовить непосредственно перед подачей на стол.

«Мясные салаты особенно подвержены порче, поэтому лучше всего заправлять их перед самой подачей», — добавила она.

Специалист предложила несколько практических советов для продления срока хранения салатов.

«Не заправляйте те салаты, которые не являются слоеными, сразу. Также всегда помните о чистоте в процессе приготовления. Начинайте с чистыми руками, обрабатывайте рабочие поверхности, используйте отдельные инструменты для сырой и готовой продукции», - подчеркнула специалист.

В завершение Ольга Кольцова обратила внимание на то, что скоропортящиеся продукты стоит употреблять в первую очередь.