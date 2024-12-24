Общество

Билайн в 2025 году переведет спектр 3G в LTE в 15 субъектах РФ

Объем мобильного интернет-трафика год к году вырос на 13%, поэтому в уходящем году билайн сделал особый акцент на использовании инновационных решений при проведении рефармингов — помимо работы над увеличением ёмкости сети, включая полное переключение спектра 3G на LTE, были проведены рефарминги для улучшения покрытия (Low Band LTE 900). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Эти меры позволили значительно улучшить качество предоставляемых услуг, что подтверждается высокими позициями в независимых исследованиях таких компаний как Telecom Daily и DMTEL, а средняя скорость загрузки выросла на 4% год к году. В 2025 году эта работа будет продолжена.

В уходящем году билайн провел рефарминг в диапазонах High Band (LTE 1800 и 2100) в 16 субъектах: Вологодская область, Удмуртская Республика, Иркутская область, Кировская область, Мурманская область, Новгородская область, Пермский край, Республика Карелия, Псковская область, Челябинская область, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Марий Эл, Красноярский край, Республика Дагестан, Ставропольский край.

Полный перевод спектра 3G в сеть LTE был реализован в 9 субъектах: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский край, Волгоградская область, Чеченская Республика, Кемеровская область, Республика Ингушетия, Новосибирская область, Республика Башкортостан. В некоторых других регионах было проведено частичное отключение сети 3G в пользу LTE 2100.

Компания также активно работала над расширением покрытия сети. Рефарминг LTE 900 был проведён в 12 субъектах: Москва, Московская область, Алтайский край, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Владимирская область, Курская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Тульская область, Чувашская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Частично включённый спектр LTE 900 используется ещё в 8 субъектах, преимущественно в областных территориях. Особо стоит отметить завершение процесса полного перевода спектра 3G в LTE в Московской области.

«Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и нагрузка на сети операторов постоянно растёт. Одним из ключевых инструментов модернизации инфраструктуры является рефарминг, который помогает увеличить общую ёмкость сети LTE. В 2025 году мы планируем провести рефарминг в диапазоне 2100 в 18 субъектах, а также полностью перевести спектр 3G в сеть LTE в 15 субъектах. Кроме того, мы будем продолжать развивать покрытие, проводя рефарминг LTE 900 в 13 субъектах. Помимо этого, мы активно внедряем искусственный интеллект в процессы управления сетью. С помощью ИИ наша «умная сеть» может предсказывать возможные сбои и оперативно выявлять ошибки, что существенно повышает надежность нашего сервиса. Также ИИ помогает нам эффективно перераспределять нагрузку на сеть в часы пик, минимизируя влияние перегрузок и обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокого трафика», — рассказал заместитель генерального директора, руководитель технического блока ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин.

«В билайне мы стремимся к совершенству через инновации. Наш запатентованный метод «шахматное ЧТП» позволяет максимально эффективно использовать доступный частотный ресурс. Благодаря этому подходу каждый клиент получает стабильный доступ к голосовым услугам и интернету. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с внедрением ИИ, по-прежнему ключевую роль в процессе настройки сети играют инженеры. Они реализуют инновационные решения, исследуют возможности оптимизации работы сети и занимаются ее настройкой для синхронизации всех LTE слоев между собой, чтобы обеспечить высокое качество передачи голоса и данных. Это требует значительных усилий и точности, поскольку для рефаминга используется даже минимально возможная полоса», — добавила директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом» Ольга Рамина.