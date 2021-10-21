Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

Более 4 тысяч человек остаются без электроснабжения в Псковской области из-за ветра

Армен Мнацаканян обеспокоился ходом реставрации древней церкви на берегу Чудского озера

Юных псковичей отправили в тюрьму за избиение трех бездомных мужчин, двое из которых скончались

Виктор Иващенко о проблемах районов и решении задач в сфере ЖКХ

В Пскове будут судить водителя погрузчика, наехавшего на пешеходов

Детскую площадку и прогулочную зону обустроят в Варламовском сквере в Пскове

Гендиректор «ПсковАгроИнвеста»: Мы стараемся сдерживать рост цен на свою продукцию

Псковский СОБР стал призером чемпионата по тактической стрельбе