Мошенники начали начали оформлять на россиян микрозаймы с помощью СМС-бомберов

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый способ обмана, с помощью которого мошенники получают займы в МФО на свои карты, используя персональные данные жертв. О схеме с использованием СМС-бомберов сообщает РБК со ссылкой на слова советника гендиректора «Куратор Лабс» Артема Гавриченкова.
Как работает схема?
Далее злоумышленники с помощью этой информации и паспортных данных оформляют микрокредит.
«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из СМС» плохо срабатывает», — объяснил эксперт. Он добавил, что люди пугаются, когда им приходит множество СМС от разных компаний.
«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — подчеркнул Артем Гавриченков. Сами СМС-бомберы используются давно, но кража денег через МФО — это их новая цель, добавил он.