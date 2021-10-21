Общество

Мошенники начали начали оформлять на россиян микрозаймы с помощью СМС-бомберов

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый способ обмана, с помощью которого мошенники получают займы в МФО на свои карты, используя персональные данные жертв. О схеме с использованием СМС-бомберов сообщает РБК со ссылкой на слова советника гендиректора «Куратор Лабс» Артема Гавриченкова.

Как работает схема?

Мошенники берут телефон жертвы и ее паспортные данные из слитой базы персональных данных;

номер телефона пытаются зарегистрировать на тридцати-сорока различных ресурсах, по несколько раз на каждом. Регистрация не проходит, но на телефон жертвы в течение 10-15 минут падает около двухсот СМС с кодами о регистрации;

параллельно с разными ресурсами мошенники пытаются зарегистрироваться с помощью номера жертвы на сайтах микрофинансовых организаций, которые поддерживают подтверждение аккаунта с помощью кода из СМС;

затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими СМС якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации (проверочные коды отображаются в предпросмотре СМС).

Далее злоумышленники с помощью этой информации и паспортных данных оформляют микрокредит.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из СМС» плохо срабатывает», — объяснил эксперт. Он добавил, что люди пугаются, когда им приходит множество СМС от разных компаний.

«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — подчеркнул Артем Гавриченков. Сами СМС-бомберы используются давно, но кража денег через МФО — это их новая цель, добавил он.