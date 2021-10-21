Общество

Минздрав разрешил кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса

Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

«Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», — говорится в документе.

Ранее, в сентябре, в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка «Спутник V» противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск.