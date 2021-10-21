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Общество

Минздрав разрешил кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса

24.10.2021 18:45|ПсковКомментариев: 4

Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

«Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», — говорится в документе.

Ранее, в сентябре, в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка «Спутник V» противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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