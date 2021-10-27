Общество

Минздрав одобрил одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцин против гриппа

Минздрав РФ одобрил совместное введение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и препаратов для профилактики гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, следует из данных госреестра лекарственных средств, сообщает «Интерфакс».

Новая версия инструкции к «Спутнику Лайт» была согласована во вторник, следует из данных госреестра. «Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», - отмечается в документе.



Снижение эффективности не должно наступать при использовании расщепленных, субъединичных и полимерсубъединичных вакцин от гриппа, следует из инструкции. При этом смешивание «Спутника Лайт» с другими препаратами не допускается, так как данных о подобном взаимодействии нет, подчеркивается в документе.



«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V» (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).



В минувшую пятницу Минздрав РФ разрешил одновременное применение вакцины «Спутник V» и прививок от гриппа. Доклинические исследования также показали, что иммуногенность препаратов при одновременном введении не снижается, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. При этом при одновременной вакцинации препараты должны вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо, подчеркнул он.