Названа причина образования пены на реке Пскове у Кремля

Образование пены на реке Пскове в областном центре не связано с химическим загрязнением воды. Об этом говорится в ответе на запрос Псковской Ленты Новостей, представленным комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.
В органе исполнительной власти отметили, что обращения граждан, содержащие информацию об образовании пены на реке Пскове, поступают ежегодно. «В ходе проверки информации, указанной в обращениях, отбирались пробы природной воды с выполнением количественного химического анализа отобранных проб. По результатам проведенных исследований вода в реке Пскове соответствует нормативам качества воды водных объектов. Таким образом, угроза жизни и здоровью жителям города, а также обитателям реки и прибрежной зоны отсутствует», - подчеркнули в комитете.
Напомним, 1 ноября очевидцы запечатлели пену на реке у подножия Псковского кремля.