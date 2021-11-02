Общество

Названа причина образования пены на реке Пскове у Кремля

Образование пены на реке Пскове в областном центре не связано с химическим загрязнением воды. Об этом говорится в ответе на запрос Псковской Ленты Новостей, представленным комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.

В органе исполнительной власти отметили, что обращения граждан, содержащие информацию об образовании пены на реке Пскове, поступают ежегодно. «В ходе проверки информации, указанной в обращениях, отбирались пробы природной воды с выполнением количественного химического анализа отобранных проб. По результатам проведенных исследований вода в реке Пскове соответствует нормативам качества воды водных объектов. Таким образом, угроза жизни и здоровью жителям города, а также обитателям реки и прибрежной зоны отсутствует», - подчеркнули в комитете.

«Образование пены на реке Пскова не связано с химическим загрязнением воды. Пенообразование обусловлено механическим движением воды, которое связано с перемешиванием ее слоев при столкновении водного потока с препятствиями, изменяющими направление его движения (каменистый участок реки у Троицкого моста, плотина у пешеходного моста (Финский парк) и так далее). Часть пены водным потоком относится к берегам реки, где в местах с замедленным течением происходит ее накопление», - объяснили в комитете.

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Напомним, 1 ноября очевидцы запечатлели пену на реке у подножия Псковского кремля.