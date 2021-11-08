Общество

Гдовский центр сообщил о пропаже аиста с розовым кольцом

Сотрудники гдовского центра «Дом белого аиста» заявили о пропаже птицы с розовым кольцом. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»

«В мае этого года пропала наша Айка - аист с розовым колечком. Она летала свободно, посещала близлежащие деревни: Горка, Пископово, Великуша, Мда и другие. В середине мая птица не вернулась из очередного полета. Она могла перелететь и в Эстонию, ведь по прямой от аистиного центра до эстонского берега всего 30 км. Мы все еще ищем и ждем ее», - рассказали в центре.

На ногах у птицы два кольца: металлическое - на правой, пластмассовое розовое - на левой.

Тех, кто располагает сведениями о местонахождении окольцованного аиста, просят связаться с сотрудниками центра.