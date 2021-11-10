Общество

Гордуме предлагают согласовать кандидатуру Олега Сладковского на пост директора «Снежинки»

Псковской городской Думе предлагают согласовать кандидатуру Олега Сладковского для назначения на должность директора муниципального казенного учреждения «Снежинка». Соответствующий проект решения опубликован на сайте города.

Дума должна принять решение по кандидатуре Олега Сладковского для назначения на должность директора и заключения с ним срочного трудового договора.

В пояснительной записке сообщается, что Олег Сладковский имеет высшее образование, в 1988 году он окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». Стаж работы на руководящих должностях составляет 14 лет.

Олег Сладковский возглавил учреждение «Снежинка» в 2013 году.

Муниципальное казенное учреждение «Снежинка» создано с целью организации и управления муниципальными ярмарками на территории города Пскова, оказания услуг стоянок для автотранспортных средств.