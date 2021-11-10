Общество

Профсоюзы и «Горводоканал» прописали индексацию заработной платы на предприятии

Псковский облсовпроф и муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» прописали индексацию заработной платы на предприятии. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

«Принял участие в конференции на муниципальном предприятии города Пскова "Горводоканал". Основной вопрос - подписание коллективного договора. Очень рад, что сфера жизнеобеспечения у нас развивается!» - отметил Игорь Иванов.

По его словам, благодаря совместной работе облсовпрофа с администраций предприятия, руководителем Константином Болотиным, удалось усилить социальную составляющую коллективного договора. «Мы прописали индексацию заработной платы исходя из Федерального отраслевого соглашения и еще целый ряд социальных выплат, надбавок, мероприятий по охране труда», - рассказал председатель СОП Псковский облсовпроф.

«Связка профсоюз и работодатель на конкретно взятом предприятии дает свои плоды, исходя из принятых решений каждый работник предприятия увидит для себя положительные изменения», - заверил Игорь Иванов.