Общество

Должников в Дновском районе проконсультирует замглавы управления ФССП

Заместитель главного судебного пристава региона проведет личный прием граждан в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по области.

Фото: пресс-служба УФССП по Псковской области

Заместитель руководителя регионального УФССП России Максим Бастрыгин проведет прием граждан и представителей организаций, чьи производства находятся на исполнении в ОСП Дновского и Дедовичского районов, 23 ноября с 14:00 до 17:00 по адресу: город Дно, улица Красная, 1 «А». Предварительная запись будет проводиться по номерам телефонов 8(8112)699-090 или 8(8112)699-082.

Обратившиеся получат консультацию по своему конкретному случаю, узнают о порядке возбуждения исполнительного производства и применения мер принудительного взыскания, задолженности, а также ответы на другие актуальные вопросы.