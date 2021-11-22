Общество

Более 800 ноутбуков закупили для школьников и учителей в Псковской области

В рамках нацпроекта «Образование» в 30 псковских школ закупили 840 ноутбуков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На приобретение оборудования было направлено более 47 миллионов рублей.

«При помощи данного оборудования будут обеспечены условия для доступа обучающихся и педагогов к современному цифровому образовательному контенту. Ноутбуки предполагается активно использовать в образовательном процессе и во внеурочной деятельности, а также для подготовки учеников к олимпиадам и конкурсам, проведения различных мероприятий», - говорится в сообщении.

Еще одно направление для использования поступившей техники — участие в сетевых образовательных программах, которые реализуют, в частности, детские технопарки «Кванториум» в Пскове и Великих Луках, центры цифрового образования детей «IT-куб».

В администрации также отметили, что педагоги могут использовать ноутбуки для проведения разных форм государственной итоговой аттестации учащихся (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и другое), дистанционного повышения квалификации, а также, в случае необходимости, для организации образовательного процесса в дистанционном формате.