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Общество

Лучшему участковому Псковской области подарили автомобиль

25.11.2021 19:10|ПсковКомментариев: 1

Участковый уполномоченный из Великих Лук старший лейтенант полиции Андрей Виноградов поборолся за звание лучшего участкового и получил ключи от нового служебного автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области 

Жители Псковской области с помощью онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Псковской области выбрали «Народного участкового – 2021» на региональном этапе. Старший лейтенант Андрей Виноградов набрал наибольшее количество голосов. Всего за звание лучшего участкового боролись 14 человек.

По инициативе начальника УМВД России по Псковской области было решено поощрить победителя регионального этапа, и Андрею Виноградову вручили ключи от нового служебного автомобиля «Lada Niva».

«Уже сейчас машина помогает участковому уполномоченному исполнять свои служебные обязанности на территории города Великие Луки», - добавили в ведомстве.

Теги: #конкурс #УМВД #участковый
Источник: Псковская Лента Новостей
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