Общество

В Псковской области провели профилактическое мероприятие «Должник».

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями ФССП России по Псковской области организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на взыскание административных штрафов с лиц, уклоняющихся от их уплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе мероприятия сотрудники транспортной полиции совместно со службой судебных приставов отработали около 32 адресов, расположенных не только в городе Пскове, но и в городах Дно, Порхов, в их районах, а также в поселке Дедовичи. Составлено 10 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного законодательства), по одному из них вынесли решение о прекращении дела в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения и назначили «устное замечание».

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

«Не стоит забывать о том, что в случаях несвоевременной уплаты административного штрафа предусмотрено наказания в виде наложения административного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, административного ареста на срок до пятнадцати суток, обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Уважаемые граждане, не забывайте оплачивать административные штрафы вовремя!» - добавили в пресс-службе.