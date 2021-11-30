Общество

В Псковской области поддержали инициативу об обязанности экзаменовать на знание охотминимума

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали изменения в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Об этом с 4-й внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов отметил, что изменения вносят в целях закрепления обязанности по прохождению обучения требованиям охотминимума. Он пояснил, что в настоящее время граждане, получившие охотничий билет обязаны лишь ознакомиться с требованиями охотминимума, а не пройти соответствующее обучение.

Парламентарии единогласно поддержали эту инициативу.