Юрий Сорокин оказал поддержку участникам конкурса «Цветы нации» из Пскова

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин оказал поддержку участникам смотра-конкурса искусств «Цветы нации» из Пскова. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.

«В Псковской области началась декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию партии "Единая Россия". Сегодня в ходе приема граждан в региональной общественной приемной "Единой России" ко мне обратилась Наталья Оберемко, представляющая родительский комитет "Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова". Она попросила поддержать группу учеников школы, которые планируют поехать в Ростов на Дону на VII Международный смотр-конкурс искусств "Цветы нации". Это престижное мероприятие крайне важно для творческого развития ребят, поэтому я поддержал просьбу родителей, взяв на себя все расходы по проживанию детей на период проведения конкурса», - рассказал Юрий Сорокин.