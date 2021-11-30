Общество

Названа цена детской вакцины для профилактики COVID-19

Федеральная антимонопольная служба России согласовала цену на детскую вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник М». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V" и составляет 600,48 рубля», - говорится в сообщении.

Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутник V» в связи с более низкой концентрацией действующих частиц, отметили в ФАС.

Вакцина разработана НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Официальное наименование – «Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV».