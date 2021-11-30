Общество

Акция «Бессмертный полк» сохранит онлайн-формат

Акция «Бессмертный полк» будет проходить в том числе в онлайн-формате, детали сейчас прорабатываются. Об этом в субботу сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы Елена Цунаева на форуме гражданского участия «Мы вместе».

«Бессмертный полк онлайн - это такой формат, который стал возможным благодаря работе всех вместе, не только нашего общероссийского движения "Бессмертный полк России", но и очень многих организаций. И в том числе коммерческих организаций», - сказала она, уточнив, что речь идет о крупных российских IT-компаниях.

По словам Елены Цунаевой, такой формат позволяет принять участие в шествии тем, кто не может сделать это физически. Однако, признала она, это не позволяет прочувствовать атмосферу происходящего.

«Проект будет продолжаться», - продолжила сопредседатель, выразив надежду, что онлайн-формат не станет временным, введенным на период пандемии. «Он будет продолжаться. В каком виде, каким образом - мы над этим работаем, исполком "Бессмертного полка России" и партнеры нашего движения. Использовать все, что мы наработали, конечно, будем», - резюмировала она.

Напомним, запланированное на 24 июня офлайн-шествие «Бессмертного полка» в годовщину Парада победителей 1945 года отменилось. При этом, акция состоялась 9 мая в онлайн-формате. Каждый субъект РФ получил свой поток трансляции.

«Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.