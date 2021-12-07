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В гдовском Смуравьево-2 снесут семь опасных домов и откроют новый ДК

Разработку комплексной программы развития инфраструктуры поселка Смуравьево-2 Гдовского района обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе первого заседания 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как рассказал и. о. председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, требуется 353 млн рублей на то, чтобы привести дорогу к поселку в порядок. Таких денег в бюджете не предусмотрено, поэтому ведется работа по привлечению федеральных средств, пояснил он.

Председатель областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что необходимо правильно расставлять приоритеты. Он поинтересовался, действительно ли необходимо в первоочередном порядке приводить в порядок дорогу на Смуравьево-2. «Это сельский населенный пункт все-таки. Может, можно ограничься другими объемами, другим качеством?» - спросил он.

Станислав Стармолотов ответил, что в рамках обычных ремонтных работ дорогу невозможно привести в нормативное состояние.

«А сколько населения в Смуравьево-2?» - задал вопрос вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Более 1000 человек, - уточнил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - Одних только квартир 860, не заполнено порядка 100 квартир, имеется много индивидуальных жилых домов».

Затем он доложил согласительной комиссии о сносе аварийных зданий в Смуравьево-2: «В этом году комитет провел работу — 4 млн рублей довели, снесли 5 наиболее опасных зданий из 12. 1 млн рублей остался на снос остальных семи зданий, работы будут продолжены в следующем году».

«Средства отражены в бюджете?» - спросил Александр Братчиков.

«Пока нет, но планируется», - сообщил Сергей Грахов.

Затем председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева рассказала о ходе реконструкции дома культуры в Смуравьево-2.

«Муниципальный контракт на реконструкцию заключен в мае. 20 млн направлено из федерального бюджета, 12 млн рублей — из регионального. Завершение работ планируется на конец апреля 2022 года. Кассовое исполнение — 54%, идем в графике», - сообщила она.

В свою очередь и. о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков рассказал, что реконструкцию здания школы с дошкольным отделением в поселке проведут в рамках программы развития приграничных территорий. «Заключен контракт на проектирование этого здания — срок до 30 марта 2022 года с дальнейшим выходом на аукцион. Срок сдачи объекта - 2024 год», - сказал он.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова добавила, что данный объект находится на особом контроле.

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Напомним, в прошлом году согласительная комиссия уже рассматривала подходы к развитию инфраструктуры Смуравьво-2.