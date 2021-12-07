Общество

25 объектов торговли елками откроются в Пскове

В администрации города Пскова определили победителей конкурса на право торговли елками. Прием заявок проводился с 23 ноября по 3 декабря. 7 декабря конкурсная комиссия подвела итоги конкурса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в нем приняли участие 3 субъекта торговли.

Сегодня, 8 декабря, состоялась встреча с победителями. В ней приняли участие и. о. заместителя главы администрации города Пскова Павел Волков, начальник отдела потребительского рынка и услуг Василий Демидов, и. о. начальника управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко. Участники обсудили, как будет проходить торговля елками в этом году.

Павел Волков поручил предпринимателям обратить особое внимание на новогоднее оформление торговых точек. На территории также должна соблюдаться чистота.

Елки будут продавать с 18 по 31 декабря. В этом году на территории Пскова будет организовано 25 объектов торговли елками по следующим адресам: